Aktie kaufen oder verkaufen
Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Christoph Dernbach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 404,29€. Die Alphabet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,82 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Alphabet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|425,00US-Dollar
|+10,19 %
|-
|Goldman Sachs
|450,00US-Dollar
|+16,67 %
|-
|JPMORGAN
|395,00USD
|+2,41 %
|20.04.2026
|UBS
|375,00USD
|-2,77 %
|21.04.2026
|UBS
|375,00USD
|-2,77 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|400,00USD
|+3,71 %
|23.04.2026
|UBS
|375,00USD
|-2,77 %
|24.04.2026
|JEFFERIES
|400,00USD
|+3,71 %
|26.04.2026
|RBC
|400,00USD
|+3,71 %
|27.04.2026
|UBS
|375,00USD
|-2,77 %
|29.04.2026
|UBS
|410,00USD
|+6,30 %
|30.04.2026
|BARCLAYS
|405,00USD
|+5,01 %
|30.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|450,00USD
|+16,67 %
|30.04.2026
|RBC
|425,00USD
|+10,19 %
|30.04.2026
+0,23 %
+11,99 %
+32,19 %
+15,30 %
+137,77 %
+260,02 %
+226,18 %
+983,52 %
+15.278,39 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte