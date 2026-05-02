Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 404,29€. Die Alphabet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,82 %.