Aktie kaufen oder verkaufen
Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: givaudan
Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Givaudan Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,50 Tsd.€. Die Givaudan Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,04 %.
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Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|3,60 Tsd.Euro
|+18,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00 Tsd.CHF
|+7,52 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00 Tsd.CHF
|+7,52 %
|-
|BARCLAYS
|3,05 Tsd.CHF
|+9,31 %
|01.04.2026
|JPMORGAN
|3,60 Tsd.CHF
|+29,02 %
|13.04.2026
|BARCLAYS
|3,05 Tsd.CHF
|+9,31 %
|14.04.2026
|BARCLAYS
|3,10 Tsd.CHF
|+11,10 %
|14.04.2026
|BERENBERG
|2,92 Tsd.CHF
|+4,65 %
|14.04.2026
|JEFFERIES
|3,50 Tsd.CHF
|+25,44 %
|14.04.2026
|JPMORGAN
|3,60 Tsd.CHF
|+29,02 %
|14.04.2026
|UBS
|3,10 Tsd.CHF
|+11,10 %
|15.04.2026
|JEFFERIES
|3,30 Tsd.CHF
|+18,27 %
|22.04.2026
+1,13 %
-1,77 %
+4,34 %
-7,36 %
-28,78 %
-5,09 %
-14,76 %
+72,18 %
+822,58 %
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