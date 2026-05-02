Aktie kaufen oder verkaufen
Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 99,38€. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,91 %.
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Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|126,00Euro
|+62,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|89,00EUR
|+14,54 %
|-
|UBS
|75,00EUR
|-3,47 %
|01.04.2026
|BARCLAYS
|100,00EUR
|+28,70 %
|06.04.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+28,70 %
|10.04.2026
|RBC
|95,00EUR
|+22,27 %
|23.04.2026
|UBS
|75,00EUR
|-3,47 %
|23.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|84,00EUR
|+8,11 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|126,00EUR
|+62,16 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|127,00EUR
|+63,45 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+28,70 %
|23.04.2026
|BERENBERG
|100,00EUR
|+28,70 %
|24.04.2026
|RBC
|95,00EUR
|+22,27 %
|28.04.2026
+2,00 %
-2,01 %
+10,09 %
-9,66 %
-21,14 %
+43,51 %
+46,36 %
+89,30 %
+467,77 %
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