Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: bizoo_n - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 23,05€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,74 %.
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Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00GBP
|+8,28 %
|-
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+35,35 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|19,00GBP
|+28,59 %
|10.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|18,00GBP
|+21,82 %
|14.04.2026
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+21,82 %
|14.04.2026
|UBS
|16,00GBP
|+8,28 %
|14.04.2026
|BARCLAYS
|23,00GBP
|+55,66 %
|14.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|23,00GBP
|+55,66 %
|14.04.2026
|JEFFERIES
|19,00GBP
|+28,59 %
|14.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00GBP
|+62,42 %
|20.04.2026
|BARCLAYS
|23,00GBP
|+55,66 %
|31.03.2026
+3,07 %
-2,80 %
+4,45 %
-13,23 %
-31,60 %
-60,16 %
-55,61 %
-31,54 %
+218,50 %
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