HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 16,91€. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,93 %.