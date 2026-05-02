Aktie kaufen oder verkaufen
HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Eagle - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 16,91€. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,93 %.
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Analysten und Kursziele für die HSBC Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00GBP
|+3,49 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|16,00GBP
|+18,28 %
|01.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|16,00GBP
|+18,28 %
|10.04.2026
|RBC
|12,00GBP
|-11,29 %
|15.04.2026
|BARCLAYS
|15,00GBP
|+10,89 %
|22.04.2026
+1,65 %
+1,39 %
+9,51 %
+4,58 %
+50,70 %
+126,50 %
+194,85 %
+162,94 %
+42,40 %
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