Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 257,67€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,06 %.