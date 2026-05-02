Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 257,67€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,06 %.
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Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|225,00EUR
|+19,68 %
|-
|JEFFERIES
|285,00EUR
|+51,60 %
|07.04.2026
|JPMORGAN
|250,00EUR
|+32,98 %
|07.04.2026
|UBS
|260,00EUR
|+38,30 %
|07.04.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|14.04.2026
|BARCLAYS
|241,00EUR
|+28,19 %
|14.04.2026
|JEFFERIES
|285,00EUR
|+51,60 %
|17.04.2026
+1,35 %
-2,44 %
+4,51 %
-20,76 %
+6,23 %
+168,28 %
+138,04 %
+135,49 %
+934,96 %
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