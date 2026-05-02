Aktie kaufen oder verkaufen
Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 71,50€. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,14 %.
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Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|73,00Euro
|+17,55 %
|-
|Goldman Sachs
|70,00Euro
|+12,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|+20,77 %
|-
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+12,72 %
|01.04.2026
|UBS
|71,00EUR
|+14,33 %
|01.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|70,00EUR
|+12,72 %
|02.04.2026
|RBC
|73,00EUR
|+17,55 %
|08.04.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|14.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|26.04.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+12,72 %
|29.04.2026
+0,16 %
-6,74 %
-9,04 %
-15,87 %
-9,36 %
-15,91 %
-35,95 %
-37,96 %
+1.802,57 %
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