Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,20 Tsd.€. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,81 %.