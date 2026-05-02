Aktie kaufen oder verkaufen
Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Daniel Reinhardt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,20 Tsd.€. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,81 %.
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Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|2,60 Tsd.Euro
|+60,30 %
|-
|Bernstein
|2,25 Tsd.Euro
|+38,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,32 Tsd.EUR
|+43,03 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,32 Tsd.EUR
|+43,03 %
|-
|BERENBERG
|2,60 Tsd.EUR
|+60,30 %
|10.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.04.2026
|BARCLAYS
|2,31 Tsd.EUR
|+42,42 %
|15.04.2026
|JPMORGAN
|2,00 Tsd.EUR
|+23,30 %
|15.04.2026
|UBS
|1,77 Tsd.EUR
|+8,82 %
|15.04.2026
|UBS
|1,82 Tsd.EUR
|+12,21 %
|15.04.2026
|BERENBERG
|2,60 Tsd.EUR
|+60,30 %
|15.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,15 Tsd.EUR
|+32,55 %
|15.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,25 Tsd.EUR
|+38,72 %
|15.04.2026
|JEFFERIES
|2,40 Tsd.EUR
|+47,97 %
|15.04.2026
|RBC
|2,10 Tsd.EUR
|+29,47 %
|15.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,15 Tsd.EUR
|+32,55 %
|16.04.2026
|UBS
|1,77 Tsd.EUR
|+8,82 %
|20.04.2026
|RBC
|2,10 Tsd.EUR
|+29,47 %
|20.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,15 Tsd.EUR
|+32,55 %
|28.04.2026
+0,71 %
-4,10 %
-1,93 %
-20,91 %
-33,23 %
-19,10 %
+50,38 %
+410,25 %
+2.922,34 %
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