Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 50,11€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,59 %.
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Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|53,00Euro
|-7,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|52,00EUR
|-9,30 %
|-
|BARCLAYS
|44,00EUR
|-23,25 %
|01.04.2026
|UBS
|45,00EUR
|-21,51 %
|03.04.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|-9,30 %
|07.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|52,00EUR
|-9,30 %
|16.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|53,00EUR
|-7,55 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|-9,30 %
|26.04.2026
|JPMORGAN
|48,00EUR
|-16,27 %
|30.04.2026
+3,26 %
+15,37 %
+54,14 %
+36,15 %
+95,00 %
+72,71 %
+70,27 %
+357,29 %
-18,61 %
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