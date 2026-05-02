Aktie kaufen oder verkaufen
Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 65,67€. Die Intel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -34,08 %.
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Analysten und Kursziele für die Intel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|45,00US-Dollar
|-54,83 %
|-
|DZ Bank
|80,00US-Dollar
|-19,69 %
|-
|RBC
|48,00USD
|-51,82 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|45,00USD
|-54,83 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|80,00USD
|-19,69 %
|23.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|65,00USD
|-34,75 %
|24.04.2026
|RBC
|80,00USD
|-19,69 %
|24.04.2026
|BARCLAYS
|65,00USD
|-34,75 %
|24.04.2026
|UBS
|83,00USD
|-16,68 %
|24.04.2026
-0,67 %
+48,42 %
+122,81 %
+108,33 %
+371,58 %
+203,73 %
+75,13 %
+217,05 %
+3.979,53 %
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