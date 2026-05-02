Aktie kaufen oder verkaufen
Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 44,25€. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +72,45 %.
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Analysten und Kursziele für die Jungheinrich Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|42,00Euro
|+63,68 %
|-
|Bernstein
|46,00Euro
|+79,27 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|47,00EUR
|+83,16 %
|01.04.2026
|BERENBERG
|42,00EUR
|+63,68 %
|09.04.2026
|BARCLAYS
|41,00EUR
|+59,78 %
|24.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|46,00EUR
|+79,27 %
|24.04.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+67,58 %
|24.04.2026
|WARBURG RESEARCH
|47,00EUR
|+83,16 %
|28.04.2026
+0,47 %
-10,15 %
-4,57 %
-30,78 %
-20,26 %
-27,52 %
-42,70 %
-8,27 %
+2.719,78 %
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