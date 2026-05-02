Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Boris Roessler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 7,00€. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,50 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|7,00EUR
|-4,50 %
|01.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-4,50 %
|13.04.2026
|JPMORGAN
|7,00EUR
|-4,50 %
|14.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|16.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-4,50 %
|20.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-4,50 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-4,50 %
|24.04.2026
+3,01 %
-6,02 %
-4,59 %
-18,92 %
+12,33 %
-27,19 %
-6,68 %
-27,66 %
+60,78 %
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