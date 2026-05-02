Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Lanxess Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 16,00€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,65 %.