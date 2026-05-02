Aktie kaufen oder verkaufen
Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: LANXESS
Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Lanxess Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 16,00€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,65 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Lanxess Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|14,00Euro
|-22,69 %
|-
|Goldman Sachs
|21,00Euro
|+15,96 %
|-
|BARCLAYS
|11,00EUR
|-39,26 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-6,13 %
|01.04.2026
|BARCLAYS
|14,00EUR
|-22,69 %
|17.04.2026
|BARCLAYS
|14,00EUR
|-22,69 %
|23.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|21,00EUR
|+15,96 %
|31.03.2026
+1,86 %
-3,25 %
+2,53 %
+1,94 %
-32,18 %
-51,76 %
-71,17 %
-61,11 %
+23,20 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte