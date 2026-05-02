Aktie kaufen oder verkaufen
Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Andreas Arnold - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 139,80€. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,57 %.
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Analysten und Kursziele für die Merck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|147,00Euro
|+33,09 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|125,00EUR
|+13,17 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|147,00EUR
|+33,09 %
|15.04.2026
|BARCLAYS
|130,00EUR
|+17,70 %
|28.04.2026
|JPMORGAN
|150,00EUR
|+35,81 %
|29.04.2026
+2,36 %
-7,47 %
+3,21 %
-14,64 %
-12,38 %
-33,88 %
-26,31 %
+33,11 %
+635,65 %
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