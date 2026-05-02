MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MTU Aero Engines Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 387,20€. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,74 %.