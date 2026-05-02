Aktie kaufen oder verkaufen
Aurubis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aurubis Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aurubis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aurubis Aktie beträgt 169,60€. Die Aurubis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,52 %.
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Analysten und Kursziele für die Aurubis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|168,00Euro
|-8,40 %
|-
|Warburg Research
|176,00Euro
|-4,03 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|168,00EUR
|-8,40 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|176,00EUR
|-4,03 %
|07.04.2026
|UBS
|160,00EUR
|-12,76 %
|17.04.2026
+1,44 %
-6,61 %
+23,93 %
+7,80 %
+133,83 %
+110,77 %
+147,52 %
+278,06 %
+1.655,86 %
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