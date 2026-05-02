Aktie kaufen oder verkaufen
Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordex Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 52,53€. Die Nordex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,62 %.
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Analysten und Kursziele für die Nordex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|54,00Euro
|+11,66 %
|-
|Analyst
|57,00Euro
|+17,87 %
|-
|Berenberg Bank
|50,00Euro
|+3,39 %
|-
|Berenberg Bank
|57,00Euro
|+17,87 %
|-
|Deutsche Bank
|59,00Euro
|+22,00 %
|-
|Goldman Sachs
|49,00Euro
|+1,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|58,00EUR
|+19,93 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|59,00EUR
|+22,00 %
|-
|JEFFERIES
|54,00EUR
|+11,66 %
|07.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|49,00EUR
|+1,32 %
|14.04.2026
|JEFFERIES
|54,00EUR
|+11,66 %
|14.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|40,00EUR
|-17,29 %
|27.04.2026
|RBC
|38,00EUR
|-21,42 %
|27.04.2026
|BERENBERG
|50,00EUR
|+3,39 %
|27.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|49,00EUR
|+1,32 %
|27.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|53,00EUR
|+9,59 %
|27.04.2026
|JEFFERIES
|54,00EUR
|+11,66 %
|27.04.2026
|JEFFERIES
|57,00EUR
|+17,87 %
|27.04.2026
|BERENBERG
|57,00EUR
|+17,87 %
|28.04.2026
+4,09 %
+3,63 %
+7,43 %
+44,20 %
+178,34 %
+321,70 %
+115,60 %
+116,11 %
+437,33 %
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