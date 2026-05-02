Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nemetschek Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 86,64€. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,20 %.