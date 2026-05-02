Aktie kaufen oder verkaufen
Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nemetschek Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 86,64€. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,20 %.
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Analysten und Kursziele für die Nemetschek Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|UBS
|56,00Euro
|-9,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|85,00EUR
|+37,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|85,00EUR
|+37,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|85,00EUR
|+37,54 %
|-
|BARCLAYS
|85,00EUR
|+37,54 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|12.04.2026
|UBS
|56,00EUR
|-9,39 %
|13.04.2026
|BERENBERG
|115,00EUR
|+86,08 %
|14.04.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+45,63 %
|14.04.2026
|BARCLAYS
|85,00EUR
|+37,54 %
|15.04.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+77,99 %
|20.04.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|26.04.2026
|UBS
|56,00EUR
|-9,39 %
|30.04.2026
|BARCLAYS
|85,00EUR
|+37,54 %
|30.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|110,00EUR
|+77,99 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+77,99 %
|30.04.2026
-1,83 %
-9,39 %
+1,14 %
-16,36 %
-44,77 %
-12,16 %
+1,38 %
+279,80 %
+1.077,14 %
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