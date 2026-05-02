Aktie kaufen oder verkaufen
Netflix Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Ken Wolter - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Netflix Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Netflix Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Netflix Aktie beträgt 120,50€. Die Netflix Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,89 %.
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Analysten und Kursziele für die Netflix Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|128,00US-Dollar
|+39,04 %
|-
|Barclays Capital
|110,00US-Dollar
|+19,49 %
|-
|JPMorgan
|118,00US-Dollar
|+28,18 %
|-
|JEFFERIES
|134,00USD
|+45,56 %
|06.04.2026
|JEFFERIES
|128,00USD
|+39,04 %
|16.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.04.2026
|BARCLAYS
|110,00USD
|+19,49 %
|17.04.2026
|JPMORGAN
|118,00USD
|+28,18 %
|17.04.2026
|JPMORGAN
|118,00USD
|+28,18 %
|21.04.2026
+1,04 %
-1,23 %
-2,85 %
+12,50 %
-20,17 %
+166,66 %
+87,70 %
+892,28 %
+4.233,15 %
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