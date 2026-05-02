Netflix Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Netflix Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Netflix Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix Aktie beträgt 120,50€. Die Netflix Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,89 %.