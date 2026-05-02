Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 63,00€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,89 %.