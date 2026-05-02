Aktie kaufen oder verkaufen
Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Gints Ivuskans - 1906531372
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 63,00€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,89 %.
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Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|52,00US-Dollar
|+17,12 %
|-
|UBS
|54,00US-Dollar
|+21,62 %
|-
|JPMORGAN
|52,00USD
|+17,12 %
|01.04.2026
|UBS
|54,00USD
|+21,62 %
|01.04.2026
|BARCLAYS
|67,00USD
|+50,90 %
|01.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|80,00USD
|+80,18 %
|01.04.2026
|RBC
|70,00USD
|+57,66 %
|01.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|02.04.2026
|JPMORGAN
|52,00USD
|+17,12 %
|06.04.2026
|HSBC
|48,00USD
|+8,11 %
|10.04.2026
|JPMORGAN
|52,00USD
|+17,12 %
|13.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|80,00USD
|+80,18 %
|24.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|80,00USD
|+80,18 %
|26.04.2026
|RBC
|78,00USD
|+75,68 %
|31.03.2026
-0,54 %
-4,66 %
-15,22 %
-27,25 %
-24,79 %
-67,21 %
-65,45 %
-26,55 %
+548,21 %
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