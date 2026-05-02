Nokia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nokia Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nokia Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nokia Aktie beträgt 7,38€. Die Nokia Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -32,74 %.