Aktie kaufen oder verkaufen
Nokia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Nokia Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nokia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nokia Aktie beträgt 7,38€. Die Nokia Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -32,74 %.
Analysten und Kursziele für die Nokia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|10,00Euro
|-8,80 %
|-
|Barclays Capital
|8,00Euro
|-27,04 %
|-
|JPMorgan
|6,00Euro
|-45,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|-27,04 %
|-
|BARCLAYS
|5,00EUR
|-54,40 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|-27,04 %
|07.04.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|-45,28 %
|20.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00EUR
|-54,40 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|5,00EUR
|-54,40 %
|23.04.2026
|UBS
|5,00EUR
|-54,40 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|-27,04 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|-45,28 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|12,00EUR
|+9,44 %
|24.04.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|-8,80 %
|26.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|8,00EUR
|-27,04 %
|27.04.2026
|BARCLAYS
|8,00EUR
|-27,04 %
|28.04.2026
+2,96 %
+20,39 %
+57,91 %
+108,54 %
+151,95 %
+187,76 %
+182,06 %
+112,91 %
-14,27 %
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