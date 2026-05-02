Aktie kaufen oder verkaufen
Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 128,99€. Die Novartis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,25 %.
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Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|135,00CHF
|+16,76 %
|-
|UBS
|116,00CHF
|+0,32 %
|09.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|125,00CHF
|+8,11 %
|28.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.04.2026
|BARCLAYS
|120,00CHF
|+3,78 %
|28.04.2026
|BARCLAYS
|120,00CHF
|+3,78 %
|28.04.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-4,87 %
|28.04.2026
|UBS
|116,00CHF
|+0,32 %
|28.04.2026
|UBS
|116,00CHF
|+0,32 %
|28.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|106,00CHF
|-8,32 %
|29.04.2026
-0,10 %
+2,57 %
-5,93 %
+0,72 %
+24,77 %
+35,90 %
+76,50 %
+115,23 %
+1.746,32 %
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