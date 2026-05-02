Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 18/26
Foto: Eni S.p.A.
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 18/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
DAX | TecDAX | Dow Jones | US Tech 100 | E-Stoxx 50 | SMI | ATX | Hang Seng
DAX Top 1
adidas
Performance KW 18/26: +6,03 %
DAX Top 2
Airbus
Performance KW 18/26: +5,64 %
DAX Top 3
DHL Group
Performance KW 18/26: +4,43 %
DAX Top 4
Brenntag
Performance KW 18/26: +3,87 %
DAX Top 5
Hannover Rueck
Performance KW 18/26: -8,88 %
DAX Flop 1
Siemens Healthineers
Performance KW 18/26: -9,38 %
DAX Flop 2
Bayer
Performance KW 18/26: -9,56 %
DAX Flop 3
Münchener Rück
Performance KW 18/26: -10,21 %
DAX Flop 4
Qiagen
Performance KW 18/26: -17,04 %
DAX Flop 5
TecDAX Top 1
SMA Solar Technology
Performance KW 18/26: +14,04 %
TecDAX Top 2
SUESS MicroTec
Performance KW 18/26: +12,10 %
TecDAX Top 3
SILTRONIC AG
Performance KW 18/26: +10,21 %
TecDAX Top 4
Elmos Semiconductor
Performance KW 18/26: +7,22 %
TecDAX Top 5
Siemens Healthineers
Performance KW 18/26: -9,38 %
TecDAX Flop 1
Sartorius Vz.
Performance KW 18/26: -11,29 %
TecDAX Flop 2
Nagarro
Performance KW 18/26: -11,30 %
TecDAX Flop 3
Evotec
Performance KW 18/26: -11,46 %
TecDAX Flop 4
Qiagen
Performance KW 18/26: -17,04 %
TecDAX Flop 5
Caterpillar
Performance KW 18/26: +7,14 %
Dow Jones Top 1
Visa (A)
Performance KW 18/26: +6,95 %
Dow Jones Top 2
Cisco Systems
Performance KW 18/26: +4,06 %
Dow Jones Top 3
Unitedhealth Group
Performance KW 18/26: +4,01 %
Dow Jones Top 4
Apple
Performance KW 18/26: +3,85 %
Dow Jones Top 5
The Home Depot
Performance KW 18/26: -3,05 %
Dow Jones Flop 1
McDonald's
Performance KW 18/26: -3,35 %
Dow Jones Flop 2
Amgen
Performance KW 18/26: -3,79 %
Dow Jones Flop 3
NVIDIA
Performance KW 18/26: -4,95 %
Dow Jones Flop 4
Sherwin-Williams
Performance KW 18/26: -6,67 %
Dow Jones Flop 5
NXP Semiconductors
Performance KW 18/26: +25,97 %
US Tech 100 Top 1
Atlassian Registered (A)
Performance KW 18/26: +24,99 %
US Tech 100 Top 2
Seagate Technology Holdings
Performance KW 18/26: +22,38 %
US Tech 100 Top 3
Intel
Performance KW 18/26: +18,40 %
US Tech 100 Top 4
Qualcomm
Performance KW 18/26: +13,40 %
US Tech 100 Top 5
Paccar
Performance KW 18/26: -8,29 %
US Tech 100 Flop 1
Meta Platforms (A)
Performance KW 18/26: -10,02 %
US Tech 100 Flop 2
Arm Holdings
Performance KW 18/26: -10,40 %
US Tech 100 Flop 3
KLA Corporation
Performance KW 18/26: -10,78 %
US Tech 100 Flop 4
GE Healthcare Technologies
Performance KW 18/26: -13,52 %
US Tech 100 Flop 5
E-Stoxx 50 Top 1
adidas
Performance KW 18/26: +6,03 %
E-Stoxx 50 Top 2
Airbus
Performance KW 18/26: +5,64 %
E-Stoxx 50 Top 3
DHL Group
Performance KW 18/26: +4,43 %
E-Stoxx 50 Top 4
ENI
Performance KW 18/26: +3,22 %
E-Stoxx 50 Top 5
Sanofi
Performance KW 18/26: -5,70 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 18/26: -6,46 %
E-Stoxx 50 Flop 2
BMW
Performance KW 18/26: -6,97 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Bayer
Performance KW 18/26: -9,56 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Münchener Rück
Performance KW 18/26: -10,21 %
E-Stoxx 50 Flop 5
ABB
Performance KW 18/26: +2,93 %
SMI Top 1
UBS Group
Performance KW 18/26: +2,39 %
SMI Top 2
Logitech International
Performance KW 18/26: +1,39 %
SMI Top 3
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 18/26: +1,34 %
SMI Top 4
Holcim
Performance KW 18/26: +1,04 %
SMI Top 5
Sika
Performance KW 18/26: -4,64 %
SMI Flop 1
Swiss Re
Performance KW 18/26: -5,09 %
SMI Flop 2
Lonza Group
Performance KW 18/26: -6,50 %
SMI Flop 3
Kuehne + Nagel International
Performance KW 18/26: -6,57 %
SMI Flop 4
Partners Group Holding
Performance KW 18/26: -12,34 %
SMI Flop 5
Andritz
Performance KW 18/26: +7,14 %
ATX Top 1
Raiffeisen Bank International
Performance KW 18/26: +6,90 %
ATX Top 2
STRABAG
Performance KW 18/26: +5,92 %
ATX Top 3
OMV
Performance KW 18/26: +5,84 %
ATX Top 4
UNIQA Insurance Group
Performance KW 18/26: +5,37 %
ATX Top 5
Lenzing
Performance KW 18/26: -4,60 %
ATX Flop 1
DO & CO
Performance KW 18/26: -5,14 %
ATX Flop 2
PORR
Performance KW 18/26: -5,19 %
ATX Flop 3
Erste Group Bank
Performance KW 18/26: -6,18 %
ATX Flop 4
Oesterreichische Post
Performance KW 18/26: -10,09 %
ATX Flop 5
WuXi AppTec Ltd. Registered (H)
Performance KW 18/26: +12,97 %
Hang Seng Top 1
China Mengniu Dairy
Performance KW 18/26: +12,57 %
Hang Seng Top 2
PetroChina (H)
Performance KW 18/26: +12,42 %
Hang Seng Top 3
China Petroleum & Chemical (H)
Performance KW 18/26: +8,71 %
Hang Seng Top 4
The Hong Kong and China Gas Company
Performance KW 18/26: +7,05 %
Hang Seng Top 5
WH Group
Performance KW 18/26: -9,33 %
Hang Seng Flop 1
China Hongqiao Group
Performance KW 18/26: -9,42 %
Hang Seng Flop 2
ENN Energy Holdings
Performance KW 18/26: -10,05 %
Hang Seng Flop 3
Sands China
Performance KW 18/26: -10,68 %
Hang Seng Flop 4
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Performance KW 18/26: -13,56 %
Hang Seng Flop 5
