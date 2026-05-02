Bestes Jahr seit 1933: Dieses Langweiler-Portfolio schlägt gerade alles

BofA-Chefstratege Michael Hartnett hatte das Konzept bereits im Januar unter dem Namen "Sleep like a baby"-Portfolio vorgestellt – als Gegenmodell zum klassischen 60/40-Mix aus Aktien und Anleihen. Seine These: Die 2020er Jahre begünstigen eine breitere Streuung über echte Anlageklassen hinweg. Das Jahr 2026 gibt ihm bislang eindrucksvoll recht.

Wer in diesem Jahr nichts riskieren wollte, liegt vorn. Ein Portfolio, das zu gleichen Teilen auf Aktien, Anleihen, Cash und Rohstoffe setzt, steuert laut einer Analyse von Bank of America auf einen Jahresgewinn von rund 26 Prozent zu. Das wäre die stärkste Performance dieser Strategie seit 1933, dem Jahr, in dem die Weltwirtschaftskrise ihren Tiefpunkt durchschritt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Denn die 25/25/25/25-Strategie liefert nicht nur starke Zahlen. Sie schlägt das traditionelle 60/40-Depot in diesem Jahr so deutlich wie seit einem Jahrhundert nur zweimal zuvor. Wachstum, Absicherung, Liquidität und Sachwerte tragen gleichzeitig zum Ergebnis bei – ein Zusammenspiel, das in dieser Kombination selten vorkommt.

Der entscheidende Unterschied zur klassischen Allokation liegt im Rohstoff-Anteil. Während ein reines Aktien-Anleihen-Portfolio in einem Umfeld steigender Rohstoffpreise strukturell benachteiligt ist, profitiert das Viertel-Modell direkt davon. Rohstoffe waren in diesem Jahr der eigentliche Renditetreiber. Dennoch fehlt diese Komponente bei den meisten Privatanlegern nach wie vor.

Das Konzept hat historische Wurzeln: Es lehnt sich an das sogenannte Permanent Portfolio des US-Investors Harry Browne an, das seit Jahrzehnten auf vier gleich gewichtete Bausteine setzt. BofA hat diesen Ansatz ausgeweitet und den Goldanteil dabei auf einen breiteren Rohstoffkorb ausgebaut. Diese Anpassung erweist sich im aktuellen Marktumfeld als entscheidender Vorteil.

Für den Markt hat das eine mögliche Konsequenz: Sollten weitere institutionelle Anleger auf die Stärke des Rohstoff-Segments aufmerksam werden und ihre Positionen aufstocken, könnte gerade das Portfolio, das auf Nervenstärke verzichtet, noch weiteres Aufwärtspotenzial haben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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