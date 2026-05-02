USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an
Für Sie zusammengefasst
- Hegseth veranlasst Abzug von 5.000 US-Soldaten
- Abzug soll in sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein
- Sprecher des Pentagons teilte dpa die Informationen mit
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Man gehe davon aus, dass der Abzug innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen sein werde, teilte ein Sprecher des Pentagons der Deutschen Presse-Agentur mit./fsp/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen