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    Eon verspricht Bestandskunden stabile Strom- und Gaspreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Eon hält Strom und Gas 2026 für Bestandskunden stabil
    • Eon hat Mengen langfristig eingekauft und abgesichert
    • Eon versorgt 11,3 Mio Stromkunden und 2,3 Mio Gaskunden
    Eon verspricht Bestandskunden stabile Strom- und Gaspreise
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    MÜNCHEN/HEIDELBERG (dpa-AFX) - Deutschlands größter Energieversorger Eon will in diesem Jahr bei Strom und Gas nicht mehr an der Preisschraube drehen. "Wir als Eon werden die Strom- und Gaspreise für unsere Bestandskundinnen und -kunden in diesem Jahr stabil halten", erklärte der Vorstandschef der Eon-Vertriebstochter Eon Energie Deutschland, Filip Thon, in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Statement.

    Man handele vorausschauend. "Das heißt ganz konkret: Wir haben Strom und Gas langfristig eingekauft und so die benötigten Energiemengen für unsere Kundinnen und Kunden in diesem Jahr bereits vollständig gedeckt", so Thon. Dies gelte auch für die grundversorgten Kunden. "Als größter Grundversorger sorgen wir bei Millionen von Menschen bundesweit für die zuverlässige Belieferung mit Strom und Gas - auch in schwierigen Zeiten."

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    Staatliche Eingriffe können den Preis doch noch ändern

    Man habe für die von Eon beeinflussbaren, vertrieblichen Kostenbestandteile vorausschauend agiert, so Thon. Für die Netzentgelte gelte zudem, dass auch sie für das komplette Jahr 2026 bereits feststünden. Möglich seien allerdings Veränderungen des Endkundenpreises durch kurzfristige, regulatorische Eingriffe aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage. "Ähnliches haben wir in der Energiekrise nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs gesehen", so Thon weiter. Hier sei keine seriöse Prognose möglich.

    Langfristig rechnet Eon nach Worten Thons mit einem höheren Preisniveau als vor dem Iran-Konflikt. "Wir sprechen uns daher klar für eine Senkung der Stromsteuer aus. Nur so kann die Elektrifizierung für eine bezahlbare Energiewende weiter angekurbelt werden."

    Eon hat in Deutschland rund 11,3 Millionen Stromkunden und 2,3 Millionen Gaskunden.

    Verivox: Strom-Durchschnittspreis liegt bei 31,6 Cent

    Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox ist der durchschnittliche Haushaltspreis für Strom mit 31,6 Cent je Kilowattstunde (kWh) derzeit genauso hoch wie zum Jahresbeginn. Zwischen den Stromtarifgruppen gebe es aber Unterschiede, erklärte ein Sprecher. So seien die Grundversorgungstarife von durchschnittlich 42,7 Cent/kWh im Januar 2026 auf aktuell 39,9 Cent/kWh gesunken. "Die Preissenkungen von durchschnittlich 6,5 Prozent gehen in erster Linie auf zum Jahreswechsel gesunkene Stromnetzentgelte zurück, die nach und nach weitergegeben werden", sagte er.

    Die günstigsten Stromtarife der Grundversorger seien im gleichen Zeitraum leicht von 32,3 Cent/kWh auf 32,7 Cent/kWh angestiegen. "Die günstigsten Stromtarife für Neukunden sind von durchschnittlich 23,4 Cent/kWh auf aktuell 24,8 Cent/kWh gestiegen." Ende März/Anfang April lagen sie laut Verivox zeitweise bei rund 28 Cent/kWh. "Diese Preissteigerungen sind auf höhere Risiken bei den Großhandelspreisen durch die Konflikte im Nahen Osten zurückzuführen."

    Bei Erdgas sei der durchschnittliche Haushaltspreis zu Beginn des Jahres von 9,9 Cent/kWh auf 11,1 Cent/kWh angestiegen. Hauptgrund seien höhere Großhandelspreise seit Beginn des Irankrieges Anfang März.

    Bislang nur geringe Auswirkungen von Krieg auf Haushaltspreise

    "Im Gegensatz zu den Preissprüngen an den Tankstellen sind die Auswirkungen des Krieges im Iran auf die Strom- und Gaspreise der Haushalte in Deutschland bislang noch gering", erklärte Verivox-Energieexperte Thorsten Storck. Preissteigerungen seien vor allem bei kurzfristig kalkulierten Tarifen für Neukunden zu beobachten. "Mittelfristig erwarten wir jedoch auch Preissteigerungen bei den Bestandskundentarifen."/tob/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 18,85 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -4,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,79 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,778EUR. Von den letzten 9 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -9,81 %/+11,41 % bedeutet.




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