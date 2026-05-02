67 Prozent empfinden Miteinander als schlecht

HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als zwei Drittel der Deutschen bewerten das soziale Miteinander in der Bundesrepublik als schlecht. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Demnach halten 67 Prozent der Befragten den Zusammenhalt und das Zusammenleben in der Gesellschaft als schlecht oder sehr schlecht ein - sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Aufgeschlüsselt schätzten 57 Prozent der Befragten den Zusammenhalt und das Zusammenleben in der Gesellschaft auf "eher schlecht", zehn Prozent sogar auf "sehr schlecht". Dabei schätzen den Angaben nach 18- bis 34-Jährige das soziale Miteinander in Deutschland etwas positiver ein als ältere Erwachsene. So bewertet dieses nur die Hälfte der Altersgruppe als "eher schlecht" und sechs Prozent als "sehr schlecht".