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    Chartanalyse

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    Ford-Aktie zwischen Bodenbildung und Deckel: Erholung im Seitwärtstrend

    Die Ford-Aktie steckt nach starkem Aufschwung und scharfem Rücksetzer in einer zähen Seitwärtsphase. Der Kurs erholt sich zwar vom 3-Jahres-Tief, bleibt aber deutlich unter den Hochs von 2023 – und ringt charttechnisch weiter um die Rückkehr in den Aufwärtstrend.

    Chartanalyse - Ford-Aktie zwischen Bodenbildung und Deckel: Erholung im Seitwärtstrend
    Foto: Gerry Broome - dpa

    Drei-Jahres-Bild: Vom Aufschwung in die volatile Seitwärtsphase

    Über die letzten drei Jahre zeigt die Ford-Aktie ein wechselhaftes Bild. Nach einem deutlichen Aufschwung bis zum 3-Jahres-Hoch bei 14,016 US-Dollar Anfang Juli 2023 folgte eine längere Phase mit Rücksetzern und Seitwärtsbewegungen. Besonders auffällig ist der Abwärtsimpuls ab Sommer 2024, der in mehreren Wellen bis zum 3-Jahres-Tief bei 7,938 US-Dollar im April 2025 führte. Seit diesem Tief arbeitet sich der Wert wieder nach oben, ohne jedoch in den Bereich der früheren Hochs vorzudringen. Insgesamt ergibt sich damit ein übergeordneter Seitwärtstrend mit klar tiefer liegendem Kursniveau im Vergleich zur Spitze von 2023, aber einer stabilisierten Lage oberhalb der Tiefs von 2025.#/p##

    Aktuelle Situation im Chart: Erholung, aber weit vom Hoch entfernt

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 10,505 US-Dollar (29.04.2026). Damit notiert die Ford-Aktie deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 7,938 US-Dollar, aber klar unter dem Hoch von 14,016 US-Dollar. Ausgehend von dieser Spanne bewegt sich der Kurs im unteren Mittelfeld: Rund 42 Prozent der Distanz vom Tief zum Hoch sind aufgeholt, der Weg zurück zu den Spitzenkursen aus 2023 ist jedoch noch weit. Charttechnisch lässt sich die aktuelle Lage als fortgeschrittene Erholungsphase innerhalb eines breiten Seitwärtskorridors einordnen, in dem die Käufer zwar wieder aktiver sind, aber noch keinen nachhaltigen Ausbruch nach oben geschafft haben.#/p##

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    200-Tage-Linie: Leichter Druck von oben

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurshistorie aktuell grob im Bereich von rund 10,9 US-Dollar. Damit handelt die Ford-Aktie mit ihrem Schlusskurs von 10,505 US-Dollar etwa 3,5 bis 4 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Aus technischer Sicht signalisiert das einen leicht angeschlagenen, aber nicht klar negativen Trend. Die Distanz ist moderat, sodass bereits ein begrenzter Aufwärtsimpuls ausreichen könnte, um die 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Solange der Kurs jedoch darunter bleibt, dominiert ein neutral bis leicht bärisches Bild, bei dem Rückschläge jederzeit einkalkuliert werden müssen.#/p##

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite stützt vor allem die breite Zone um das 3-Jahres-Tief bei 7,94 US-Dollar, die im April 2025 mehrfach verteidigt wurde. Darüber hat sich im Bereich 8,70 bis 9,00 US-Dollar eine weitere wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die im Verlauf von 2025 und 2026 wiederholt getestet wurde. Kurzfristig fungiert zudem der Bereich um 9,50 bis 9,70 US-Dollar als Auffangzone für Rücksetzer. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 11,20 und 11,40 US-Dollar auf einen hartnäckigen Widerstand, der bereits 2023, 2024 und Ende 2025 mehrfach den Anstieg begrenzt hat. Gelingt hier ein Ausbruch, rücken die Zonen um 12,00 bis 12,40 US-Dollar sowie das Cluster um 13,00 bis 13,40 US-Dollar in den Fokus. Erst oberhalb dieser Marken wäre der Weg in Richtung des 3-Jahres-Hochs bei rund 14,00 US-Dollar wieder frei.#/p##

    Ford Motor

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ford Motor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,80$, was einem Rückgang von -9,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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