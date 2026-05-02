Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Eine Rendite von +4,40 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis. Dividenden & passives Einkommen: Mit Allianz nachhaltige Einkommensströme aufbauen Allianz gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,40 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,63 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,35 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Allianz investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +77,40 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Allianz verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,40 %.

Mit +4,40 % Dividendenrendite bietet Allianz ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,63 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Allianz für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,40 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,35.

Allianz weißt eine Marktkapitalisierung von 149,95 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,40 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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