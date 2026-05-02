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    Starke Ausschüttungen

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    Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

    Eine Rendite von +4,40 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Starke Ausschüttungen - Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen
    Foto: Marek SLUSARCZYK - stock.adobe.com

    Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Allianz nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Allianz gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,40 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,63 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,35 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Allianz investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +77,40 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Allianz verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,40 %.
    Mit +4,40 % Dividendenrendite bietet Allianz ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,63 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Allianz für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,40 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,35.
    Allianz weißt eine Marktkapitalisierung von 149,95 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,40 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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    Allianz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.05.2026

    Mit einer Performance von +1,01 % konnte die Allianz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,40 %, eine Investition von etwa 272.728 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 17,10 +11,04 % +4,40 %
    2025 15,40 +11,59 % +4,12 %
    2024 13,80 +21,05 % +5,04 %
    2023 11,40 +5,56 % +5,15 %
    2022 10,80 0,00 % +5,02 %

    Warum Allianz für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,40 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +9,63 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 12,35
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Allianz

    +1,01 %
    -1,94 %
    +9,81 %
    +3,45 %
    +6,02 %
    +68,78 %
    +77,40 %
    +156,53 %
    +274,46 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400
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    Allianz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,94 %
    1 Monat +9,81 %
    3 Monate +3,45 %
    1 Jahr +6,02 %

    Informationen zur Allianz Aktie

    Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,95 Mrd. € wert.

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    Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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