Starke Ausschüttungen
Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen
Eine Rendite von +4,40 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Allianz nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Allianz gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,40 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,63 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,35 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Allianz investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +77,40 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Allianz verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,40 %.
Mit +4,40 % Dividendenrendite bietet Allianz ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,63 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Allianz für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,40 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,35.
Allianz weißt eine Marktkapitalisierung von 149,95 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,40 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Allianz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.05.2026
Mit einer Performance von +1,01 % konnte die Allianz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,40 %, eine Investition von etwa 272.728€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|17,10
|+11,04 %
|+4,40 %
|2025
|15,40
|+11,59 %
|+4,12 %
|2024
|13,80
|+21,05 %
|+5,04 %
|2023
|11,40
|+5,56 %
|+5,15 %
|2022
|10,80
|0,00 %
|+5,02 %
Warum Allianz für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,40 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +9,63 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,35
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Allianz Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,94 %
|1 Monat
|+9,81 %
|3 Monate
|+3,45 %
|1 Jahr
|+6,02 %
Informationen zur Allianz Aktie
Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,95 Mrd. € wert.
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Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.