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    Ukraine will russische Kampfjets im Ural attackiert haben

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff auf Militärflugplatz Schagol 1700 km
    • Su-57 und Su-34 getroffen zudem weitere Suchoi
    • Su-34 häufig für Gleitbomben gegen Städte
    Ukraine will russische Kampfjets im Ural attackiert haben
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW/TSCHELJABINSK (dpa-AFX) - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben zwei russische Kampfjets im Uralgebirge rund 1.700 Kilometer von der Grenze entfernt mit Drohnen angegriffen. "Getroffen wurden eine Su-57 und eine Su-34", heißt es in einer Mitteilung des ukrainischen Generalstabs vom Freitag. Der Chef der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, schrieb später auf Telegram von einer weiteren nicht identifizierten Maschine des Flugzeugbauers Suchoi, die ebenfalls getroffen worden sei.

    Der Angriff auf den Militärflugplatz Schagol im Gebiet Tscheljabinsk soll demnach bereits Ende vergangener Woche erfolgt sein. Das Ausmaß der Schäden werde noch geprüft, heißt es.

    Der Jet Suchoi vom Typ Su-57 gilt dabei als modernstes Mehrzweckkampfflugzeug der russischen Streitkräfte. Die Maschinen wurden erst 2020 in Dienst gestellt und bislang in noch geringer Stückzahl produziert. Die Su-34 wiederum ist nach Angaben von Browdi das Flugzeug, welches Russland am häufigsten für den Abwurf von Gleitbomben nutzt. Ziel sind nicht nur ukrainische Stellungen, sondern auch frontnahe Städte wie Charkiw, die dabei schwer zerstört wurden./bal/DP/zb





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