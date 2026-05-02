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    Ukraine

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    Tote bei russischer Attacke auf Kleinbus

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens zwei Tote bei Drohnenangriff in Cherson
    • Sieben Verletzte, alle ins Krankenhaus gebracht 07:00
    • Frontlinie östlich von Cherson, wiederholte Angriffe
    Ukraine - Tote bei russischer Attacke auf Kleinbus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    CHERSON (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus in der südukrainischen Stadt Cherson sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, ums Leben gekommen. "Darüber hinaus sind noch sieben Passagiere des Kleinbusses verletzt worden - sechs Männer und eine Frau", teilte der Militärgouverneur von Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram mit. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Der Angriff ereignete sich demnach gegen 7.00 Uhr morgens Ortszeit (6.00 MEZ).

    Kurz nach Beginn des Kriegs in der Ukraine eroberte Russland Cherson. Die russischen Militärs mussten die Gebietshauptstadt am Dnipro im Herbst 2022 nach einer ukrainischen Gegenoffensive wieder räumen und sich hinter den Fluss zurückziehen. Seither verläuft die Frontlinie unmittelbar östlich der Stadt. Cherson wird daher immer wieder von den russischen Truppen mit Artillerie, Drohnen und Raketen beschossen./bal/DP/zb





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