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    Nato will Klarheit über US-Truppenabzug gewinnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nato fordert Aufklärung zum US-Truppenabzug
    • Europa soll stärker in die Verteidigung investieren
    • Abzug von 5000 US-Soldaten in wenigen Monaten
    Nato will Klarheit über US-Truppenabzug gewinnen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato versucht, Einzelheiten zum angekündigten US-Truppenabzug aus Deutschland zu erfahren. "Wir arbeiten mit den USA zusammen, um die Details ihrer Entscheidung zur Truppenpräsenz in Deutschland zu ergründen", teilte eine Nato-Sprecherin auf der Plattform X mit.

    Die Anpassung unterstreiche aber die Notwendigkeit, dass Europa sich stärker im Verteidigungsbündnis engagiere, verstärkt in die Verteidigung investiere und einen größeren Teil der Verantwortung für die gemeinsame Sicherheit übernehme. Da gebe es bereits Fortschritte. "Wir bleiben zuversichtlich, dass wir unsere Abschreckung und Verteidigung gewährleisten können, während dieser Wandel hin zu einem stärkeren Europa in einer stärkeren Nato weitergeht", schrieb die Sprecherin weiter.

    US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Nach Angaben eines Sprechers soll der Abzug innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen sein. Die genauen Hintergründe der Entscheidung und welche Standorte betroffen sind sowie welches Personal genau verlegt werden soll, ist bislang unklar./lkl/DP/zb





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