Wochenrückblick 18/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Vincorion, Quanta Services, Alphabet, Comfort Systems, Deutsche Rohstoff AG - mit echt satten Zuwächsen

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



