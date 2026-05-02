Passives Einkommen
Diese Aktie zahlt satte +3,41 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Aena SME nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Aena SME gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,41 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +23,08 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,42 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Aena SME investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +56,89 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Aena SME verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,41 %.
Mit +3,41 % Dividendenrendite bietet Aena SME ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +23,08 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Aena SME für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,41 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,42.
Aena SME weißt eine Marktkapitalisierung von 34,92 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,41 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Aena SME Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.05.2026
Die Aena SME Aktie notiert aktuell bei 23,280€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,57 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,360 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,41 %, eine Investition von etwa 175.954€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,882900
|+11,68 %
|+3,41 %
|2025
|0,790560
|+27,42 %
|+3,63 %
|2024
|0,620460
|+61,26 %
|+3,44 %
|2023
|0,384750
|0,00 %
|+2,52 %
Warum Aena SME für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,41 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +23,08 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 15,42
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Aena SME Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,65 %
|1 Monat
|-10,40 %
|3 Monate
|-11,62 %
|1 Jahr
|+5,75 %
Informationen zur Aena SME Aktie
Es gibt 2 Mrd. Aena SME Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,92 Mrd. € wert.
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Ob die Aena SME Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aena SME Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.