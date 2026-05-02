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    Passives Einkommen

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    Diese Aktie zahlt satte +3,41 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Passives Einkommen - Diese Aktie zahlt satte +3,41 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Aena SME nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Aena SME gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,41 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +23,08 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,42 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Aena SME investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +56,89 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Aena SME verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,41 %.
    Mit +3,41 % Dividendenrendite bietet Aena SME ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +23,08 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Aena SME für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,41 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,42.
    Aena SME weißt eine Marktkapitalisierung von 34,92 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,41 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Aena SME Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.05.2026

    Die Aena SME Aktie notiert aktuell bei 23,280 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,57 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,360  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,41 %, eine Investition von etwa 175.954 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,882900 +11,68 % +3,41 %
    2025 0,790560 +27,42 % +3,63 %
    2024 0,620460 +61,26 % +3,44 %
    2023 0,384750 0,00 % +2,52 %

    Warum Aena SME für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,41 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +23,08 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 15,42
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Aena SME

    +1,57 %
    -8,65 %
    -10,40 %
    -11,62 %
    +5,75 %
    +53,62 %
    +56,89 %
    +83,29 %
    +230,21 %
    ISIN:ES0105046017WKN:A41B4U
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    Aena SME Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,65 %
    1 Monat -10,40 %
    3 Monate -11,62 %
    1 Jahr +5,75 %

    Informationen zur Aena SME Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Aena SME Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,92 Mrd. € wert.

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    Ob die Aena SME Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aena SME Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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