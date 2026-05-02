Einfach Rekordverdächtig: Die schnellste Kurserholung aller Zeiten

Die Börsen haussieren auf neue Rekordstände und das angesichts sich zusammenbrauender makroökonomischer Stürme. Doch erstmal blicken wir auf die schnellste Markerholung aller Zeiten: gerade einmal 11 Tage hat der S&P 500 benötigt, um seinen mehr als 10-prozentigen Einbruch wieder vollständig auszugleichen. Das ist echt beeindruckend und war so nicht zu erwarten.





Dabei spielt die Liquidität die entscheidende Rolle, denn die Notenbanken versorgen die Wirtschaft und die Märkte mit reichlich Geld. Und auch die US-Banken steuern ihren Teil dazu bei: einerseits haben sie ihre Kreditvergaben (noch) nicht deutlich runtergefahren, andererseits gab es kürzlich eine Änderung bei den US-Eigenkapitalvorschriften für Banken, die erhebliche bisher gebundene Geldmittel freimacht. Und zwar für die Kreditvergabe und/oder für Investitionen in Assets...



