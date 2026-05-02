Metzler Konferenz 2026: 2G Energy, Ernst Russ, Süss Microtec & Vossloh im Fokus

In dieser Folge analysieren Volker Glaser und Lukas Spang die wichtigsten Eindrücke von der Metzler Small Cap Konferenz in Frankfurt. Mit über 110 institutionellen Investoren, 36 Unternehmen und mehr als 250 Meetings zählt sie inzwischen zu den relevantesten Formaten im Small- & Mid-Cap-Bereich.

Überraschend: Trotz geopolitischer Unsicherheiten (Iran, Energie, Lieferketten) zeigen sich viele Unternehmen operativ robust. Nur wenige berichten bislang von konkreten Auswirkungen – ein spannender Kontrast zur hohen Unsicherheit am Markt.

Im Fokus stehen zahlreiche Einzeltitel aus unterschiedlichen Sektoren:

◾MLP überzeugt mit stabilem Geschäftsmodell, starkem Asset Management (Feri) und zusätzlichem Potenzial durch das Altersvorsorgedepot.

◾Elmos bleibt operativ stark, mit Fantasie rund um Kapitalallokation und mögliche strategische Optionen.

◾PVA TePla und Süss MicroTec profitieren weiter vom Halbleiter- und KI-Boom, wobei Bewertung und Zyklik zunehmend diskutiert werden.

◾2G Energy entwickelt sich zum klaren Profiteur des Datacenter-Trends – mit möglichem „Gamechanger“-Potenzial durch Großaufträge.

◾Basler überrascht mit starkem Momentum durch Datacenter-Anwendungen.

◾Eckert & Ziegler punktet mit strukturellem Wachstum im Radiopharma-Bereich.

◾Weitere Themen: Tonies, Innoscripta, Hornbach, Vossloh, Pfisterer sowie Chancen im Software-Sektor.

Zentrale Diskussion: Bewertung vs. Wachstum. Während KI- und Halbleiterwerte stark gelaufen sind, bieten Software- und ausgewählte Nebenwerte zunehmend Chancen – allerdings mit erhöhter Sensitivität gegenüber Enttäuschungen.

Abschließend: Die meistgefragten Aktien der Konferenz waren u.a. 2G Energy, Vossloh und Süss MicroTec. Überraschend positiv fiel das Feedback zu Ernst Russ aus.

Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

Als Audio auch auf Spotify zu finden

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