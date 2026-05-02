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    Thyssenkrupp will Stahlsparte doch behalten - vorerst

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp stoppt Verkauf der Stahlsparte an Jindal
    • Sanierungserfolge verbessern Perspektive der Sparte
    • Mittelfristig strebt Thyssenkrupp Trennung vom Stahl an
    Thyssenkrupp will Stahlsparte doch behalten - vorerst
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp will seine Stahlsparte doch nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Die beiden Unternehmen haben einer Mitteilung zufolge entschieden, die seit September vergangenen Jahres laufenden Gespräche auf Eis zu legen. Die Neuaufstellung des Segments solle aus eigener Kraft konsequent vorangetrieben werden, um den Stahlbereich erfolgreich und profitabel aufzustellen, hieß es in Essen. Mittelfristig will sich Thyssenkrupp aber weiter vom Stahlgeschäft trennen.

    Gründe für die Entscheidung, nicht mehr mit dem indischen Unternehmen über die Stahlsparte zu verhandeln, sind zum einen die besseren Rahmenbedingungen für Stahlhersteller in Europa und zum anderen die Fortschritte bei der Sanierung der Sparte. "Die Europäische Union hat die große Bedeutung der Stahlproduktion für die Resilienz industrieller Wertschöpfungsketten erkannt und den Willen bekundet, die europäische Stahlindustrie besser vor globalen Überkapazitäten und Dumping zu schützen", hieß es in der Mitteilung vom Samstag./zb/hgo

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,42 % und einem Kurs von 10,15 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +17,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,32 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,48 %/-11,33 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Kursvolatilität der ThyssenKrupp‑Aktie, Unsicherheit rund um den Verkauf der Stahlsparte/Jindal‑Deal und dessen kurzfristige Kursfolgen, Debatten zur fairen Bewertung (Sum‑of‑the‑parts: TK Elevator, TKMS, Nucera etc.), Analysten‑Ziel (Deutsche Bank 14,50 €), Sanierungsplan 2030, Schuldenthemen sowie mögliche Cash‑Effekte und Rückkauf-/Dividendenideen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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