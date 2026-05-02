Thyssenkrupp will Stahlsparte doch behalten - vorerst
- Thyssenkrupp stoppt Verkauf der Stahlsparte an Jindal
- Sanierungserfolge verbessern Perspektive der Sparte
- Mittelfristig strebt Thyssenkrupp Trennung vom Stahl an
ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp will seine Stahlsparte doch nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Die beiden Unternehmen haben einer Mitteilung zufolge entschieden, die seit September vergangenen Jahres laufenden Gespräche auf Eis zu legen. Die Neuaufstellung des Segments solle aus eigener Kraft konsequent vorangetrieben werden, um den Stahlbereich erfolgreich und profitabel aufzustellen, hieß es in Essen. Mittelfristig will sich Thyssenkrupp aber weiter vom Stahlgeschäft trennen.
Gründe für die Entscheidung, nicht mehr mit dem indischen Unternehmen über die Stahlsparte zu verhandeln, sind zum einen die besseren Rahmenbedingungen für Stahlhersteller in Europa und zum anderen die Fortschritte bei der Sanierung der Sparte. "Die Europäische Union hat die große Bedeutung der Stahlproduktion für die Resilienz industrieller Wertschöpfungsketten erkannt und den Willen bekundet, die europäische Stahlindustrie besser vor globalen Überkapazitäten und Dumping zu schützen", hieß es in der Mitteilung vom Samstag./zb/hgo
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,42 % und einem Kurs von 10,15 auf Tradegate (30. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +17,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,34 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,32 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,48 %/-11,33 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Leute… ihr denkt bei ThyssenKrupp immer noch an alten Stahl? Dann verpasst ihr komplett das neue Game. 💥
Stellt euch das mal vor:
Die nächste Generation Gaming – Controller aus Stahl. Kein Plastik mehr, kein Billo-Gefühl. Du hältst Gewicht in der Hand. Jede Runde ein Workout. 💪
👉 „Zocken & Pumpen – 2 in 1.“
👉 „No Pain, No Game.“
👉 „Steel in den Händen. Power im Körper.“
👉 „Next Level Gaming = Next Level Stahl.“
Während andere noch über Grafik diskutieren, wird hier das Erlebnis neu definiert. Und genau DA kommt ThyssenKrupp ins Spiel.
Wenn große Konsolenhersteller anfangen auf langlebige, hochwertige Materialien zu setzen (und der Trend geht genau dahin), dann reden wir nicht über ein paar Controller – wir reden über komplette Ökosysteme aus Stahl.
Gaming + Industrie + Qualität = Milliardenmarkt.
Und jetzt mal ehrlich:
Wenn die Jugend plötzlich wieder Motivation hat, Kraft aufbaut und gleichzeitig zockt… das verkauft sich nicht nur – das explodiert.
👉 „From Couch Potato to Steel Player.“
👉 „Wer zockt, wird stark.“
Das ist kein Meme mehr – das ist ein Narrativ-Shift.
Wer hier nur „Stahl von gestern“ sieht, hat die Zukunft noch nicht begriffen. 😉
aktuell wird der deal für die stahlsparte als vorrangiges problem gesehen, dass den kurs von tka negativ belastet. was, wenn der deal platzt. verkaufen dann alle ihre aktien. das könnte aber nur eine kurzfristige folge sein. mittel- bis langfristig könnte tkse sogar sich positiv auf das ergebnis auswirken. tka arbeitet mit hochdruck daran, tkse besser aufzustellen.