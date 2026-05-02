🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAHON stellt auf der Eurobike 2026 das LUNDEN GR vor - ein 20-Zoll-Faltrad, das urbane Mobilität neu definiert

    SHENZHEN, China, 2. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DAHON TECH (HKEX Stock Code: 2543.HK) gab heute die Markteinführung des LUNDEN GR bekannt, eines neuen dreifach faltbaren 20-Zoll-Fahrrads, das kompakte Leistung für urbane Mobilität und Fahrten in gemischtem Gelände neu definieren soll. Das LUNDEN GR, das erstmals die von DAHON entwickelte DAHON-V Tech in eine dreifach faltbare Plattform integriert, wird sein öffentliches Debüt auf der Eurobike 2026 geben.

    Dreifach faltbare Fahrräder erfreuen sich aufgrund ihres kompakten und mobilen Designs wachsender Beliebtheit – sowohl bei Pendlerinnen und Pendlern als auch in der Freizeit. Allerdings führen ähnliche Modelle ohne klare technische Weiterentwicklung und uneinheitliche Konstruktionen oft zu deutlichen Abstrichen bei Fahrqualität, Steifigkeit und Effizienz.

    Das LUNDEN GR geht diese Kompromisse an, indem es kompakte Tragbarkeit mit voller Fahrleistung kombiniert. Die Verwendung der DAHON V Tech-Technologie verbessert die Steifigkeit von Rahmen und Gabel und ermöglicht eine bessere Kraftübertragung, präzises Handling sowie ein gleichmäßigeres, direkteres Fahrgefühl. Für Stadtstraßen, gemischtes Gelände und leichte Schotterwege konzipiert, bringt es frische Impulse in die Kategorie der Dreifach-Falträder und richtet sich an die anspruchsvollen Fahrerinnen und Fahrer von heute.

    DAHON-V Tech löst grundlegende Herausforderungen bei der Konstruktion
    Für Fahrten auf unterschiedlichstem Terrain konzipiert, kombiniert das LUNDEN GR erhöhte Steifigkeit mit fahrerorientierter Ergonomie. Der Rahmen verfügt über eine direkte Verbindung vom Steuerrohr zum Tretlager, verstärkte Sitzstreben und integrierte geschmiedete Ausfallenden, die zusammen für mehr Stabilität, Geschwindigkeit und strukturelle Effizienz sorgen.

    Mit dem „D2D Stem" können Fahrerinnen und Fahrer Höhe und Winkel des Lenkermasts unkompliziert einstellen und so auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Das System verfügt außerdem über Griffe mit doppelter Verriegelung und ein optimiertes internes V-Quick-Lock-System, das für eine sichere und stabile Fahrposition sorgt.

    Für eine reibungslose und zuverlässige Schaltung verwendet das LUNDEN GR eine wartungsarme Shimano 8-Gang-Nabenschaltung. Das Fahrrad ist mit 20" × 2,0"-Reifen ausgestattet, die Fahrbahnvibrationen dämpfen, die Traktion verbessern und Komfort mit einem guten Allround-Handling verbinden.

    Adaptable Dynamic Suspension System
    Das LUNDEN GR verfügt über ein innovatives Dynamic Suspension System für schnelle Anpassungen der Dämpfungswirkung während der Fahrt. So lässt sich bei wechselnden Straßenverhältnissen ein Gleichgewicht zwischen Pedaleffizienz und Stoßdämpfung herstellen. Die mehrstufig verstellbare Sattelstütze ermöglicht die Einstellung von Sattelhöhe und -winkel und verbessert die ergonomische Position und den Komfort für unterschiedliche Fahrerinnen und Fahrern.

    Vorstellung auf der Eurobike 2026
    DAHON wird den LUNDEN GR auf der Eurobike 2026 präsentieren, einer der weltweit führenden Fahrradmessen, die globale Industriepartner, Medien und Einkäufer zusammenbringt.

    Die Teilnahme von DAHON dient dazu, die neuesten technischen Innovationen des Unternehmens zu präsentieren, und stellt einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau seiner Präsenz auf den internationalen Märkten dar.

    Medienkontakt
    DAHON TECH
    marketing@dahon.com

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2969737/image1.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2969736/image2.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dahon-stellt-auf-der-eurobike-2026-das-lunden-gr-vor--ein-20-zoll-faltrad-das-urbane-mobilitat-neu-definiert-302760633.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    DAHON stellt auf der Eurobike 2026 das LUNDEN GR vor - ein 20-Zoll-Faltrad, das urbane Mobilität neu definiert SHENZHEN, China, 2. Mai 2026 /PRNewswire/ - DAHON TECH (HKEX Stock Code: 2543.HK) gab heute die Markteinführung des LUNDEN GR bekannt, eines neuen dreifach faltbaren 20-Zoll-Fahrrads, das kompakte Leistung für urbane Mobilität und Fahrten in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     