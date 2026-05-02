DAHON stellt auf der Eurobike 2026 das LUNDEN GR vor - ein 20-Zoll-Faltrad, das urbane Mobilität neu definiert

Dreifach faltbare Fahrräder erfreuen sich aufgrund ihres kompakten und mobilen Designs wachsender Beliebtheit – sowohl bei Pendlerinnen und Pendlern als auch in der Freizeit. Allerdings führen ähnliche Modelle ohne klare technische Weiterentwicklung und uneinheitliche Konstruktionen oft zu deutlichen Abstrichen bei Fahrqualität, Steifigkeit und Effizienz.

SHENZHEN, China, 2. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DAHON TECH (HKEX Stock Code: 2543.HK) gab heute die Markteinführung des LUNDEN GR bekannt, eines neuen dreifach faltbaren 20-Zoll-Fahrrads, das kompakte Leistung für urbane Mobilität und Fahrten in gemischtem Gelände neu definieren soll. Das LUNDEN GR, das erstmals die von DAHON entwickelte DAHON-V Tech in eine dreifach faltbare Plattform integriert, wird sein öffentliches Debüt auf der Eurobike 2026 geben.

Das LUNDEN GR geht diese Kompromisse an, indem es kompakte Tragbarkeit mit voller Fahrleistung kombiniert. Die Verwendung der DAHON V Tech-Technologie verbessert die Steifigkeit von Rahmen und Gabel und ermöglicht eine bessere Kraftübertragung, präzises Handling sowie ein gleichmäßigeres, direkteres Fahrgefühl. Für Stadtstraßen, gemischtes Gelände und leichte Schotterwege konzipiert, bringt es frische Impulse in die Kategorie der Dreifach-Falträder und richtet sich an die anspruchsvollen Fahrerinnen und Fahrer von heute.

DAHON-V Tech löst grundlegende Herausforderungen bei der Konstruktion

Für Fahrten auf unterschiedlichstem Terrain konzipiert, kombiniert das LUNDEN GR erhöhte Steifigkeit mit fahrerorientierter Ergonomie. Der Rahmen verfügt über eine direkte Verbindung vom Steuerrohr zum Tretlager, verstärkte Sitzstreben und integrierte geschmiedete Ausfallenden, die zusammen für mehr Stabilität, Geschwindigkeit und strukturelle Effizienz sorgen.

Mit dem „D2D Stem" können Fahrerinnen und Fahrer Höhe und Winkel des Lenkermasts unkompliziert einstellen und so auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Das System verfügt außerdem über Griffe mit doppelter Verriegelung und ein optimiertes internes V-Quick-Lock-System, das für eine sichere und stabile Fahrposition sorgt.

Für eine reibungslose und zuverlässige Schaltung verwendet das LUNDEN GR eine wartungsarme Shimano 8-Gang-Nabenschaltung. Das Fahrrad ist mit 20" × 2,0"-Reifen ausgestattet, die Fahrbahnvibrationen dämpfen, die Traktion verbessern und Komfort mit einem guten Allround-Handling verbinden.

Adaptable Dynamic Suspension System

Das LUNDEN GR verfügt über ein innovatives Dynamic Suspension System für schnelle Anpassungen der Dämpfungswirkung während der Fahrt. So lässt sich bei wechselnden Straßenverhältnissen ein Gleichgewicht zwischen Pedaleffizienz und Stoßdämpfung herstellen. Die mehrstufig verstellbare Sattelstütze ermöglicht die Einstellung von Sattelhöhe und -winkel und verbessert die ergonomische Position und den Komfort für unterschiedliche Fahrerinnen und Fahrern.

Vorstellung auf der Eurobike 2026

DAHON wird den LUNDEN GR auf der Eurobike 2026 präsentieren, einer der weltweit führenden Fahrradmessen, die globale Industriepartner, Medien und Einkäufer zusammenbringt.

Die Teilnahme von DAHON dient dazu, die neuesten technischen Innovationen des Unternehmens zu präsentieren, und stellt einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau seiner Präsenz auf den internationalen Märkten dar.

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DAHON TECH

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