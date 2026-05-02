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    Redwood AI: Neue KI-Modelle bewerten mehr chemische Reaktionen nach UBC-Partnerschaft

    Redwood AI und Prof. Jolene Reid treiben mit neuen, prinzipienbasierten KI-Modellen die Reaktionsvorhersage voran – mit massiv erweiterten Daten und Chancen für Chemie und Pharma.

    Redwood AI: Neue KI-Modelle bewerten mehr chemische Reaktionen nach UBC-Partnerschaft
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI meldet vorläufige Forschungsergebnisse aus der Zusammenarbeit mit Prof. Jolene Reid (University of British Columbia) zur Verbesserung der KI-Syntheseplattform Reactosphere.
    • Neue Modelle wurden entwickelt, die die bisherigen KI-Modelle ergänzen und die Abdeckung chemischer Reaktionen erheblich erweitern.
    • Trainingsdaten wurden von rund 4 Millionen auf über 21 Millionen Beispiele erweitert (Steigerung um ca. 425 %).
    • Ansatz zielt darauf ab, über bloße Mustererkennung hinaus prinzipienbasierte Modelle zu nutzen, die Abfolgen chemischer Vorgänge besser interpretieren und so Vorhersagequalität, Erkennung von Nebenreaktionen und Bewertung von Synthesewegen verbessern können.
    • Die Forschungsinitiative wird teilweise durch das Mitacs-Accelerate-Programm gefördert; CEO Louis Dron sieht darin Potenzial zur Verbesserung der Syntheseplanung für Pharma-, Biotech- und Chemiekunden.
    • Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung der MCS Market Communication Service GmbH mit Hinweise auf Interessenkonflikte, hohe Risikoklasse (Micro Cap) und keine Anlageberatung.


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