Erpressungsversuchs gegen Hipp
Verdächtiger gefasst
Für Sie zusammengefasst
- Ermittler in Österreich nahmen Verdächtigen fest
- Tatvorwurf Erpressungsversuch gegen Babykosthersteller
- 39-jähriger Mann laut Sprecherin der Staatsanwaltschaft
Foto: Siarhei - 356130783
EISENSTADT (dpa-AFX) - Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den Babykosthersteller Hipp haben die österreichischen Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 39-jährigen Mann, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte./mda/DP/zb
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