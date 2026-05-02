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    Onco-Innovations & Dalton Pharma: Skalierung bei PNKP-Inhibitoren

    Onco-Innovations treibt gemeinsam mit Dalton Pharma Services die Skalierung seiner PNKP-Inhibitor-Technologie voran und bereitet entscheidende Schritte Richtung klinischer Entwicklung vor.

    Onco-Innovations & Dalton Pharma: Skalierung bei PNKP-Inhibitoren
    Foto: adobe.stock.com
    • Onco-Innovations arbeitet zusammen mit Dalton Pharma Services und ist in die nächste Phase der Prozessentwicklung und Skalierung seiner PNKP-Inhibitor-Technologie eingetreten.
    • Der Vorläufer A83 wird auf etwa 1.560 g skaliert; zusätzlich startet eine nicht‑GMP-konforme Mehrkilogramm‑Synthese von A83B4C63 im 2‑kg‑Maßstab.
    • Zweck der Skalierung: Versorgung von Formulierungsentwicklung und Studien, Beschleunigung des CMC‑Programms zur Vorbereitung eines IND‑Antrags und Erhöhung der Phase‑I‑Bereitschaft.
    • A83B4C63 ist der Wirkstoff (API) von ONC010, der in einer firmeneigenen Nanopartikel‑Mizelle verkapselt wird; dieses System verbesserte in Tierversuchen die tumorspezifische Abgabe und verringerte systemische Toxizität (Sadat et al., J Control Release 2021).
    • Die Arbeiten erfolgen in Daltons FDA‑registrierter und von Health Canada zugelassener Anlage in Toronto unter Einsatz spezieller Pilotanlagen und etablierter Qualitätssysteme zur Gewährleistung skalierbarer, reproduzierbarer Prozesse.
    • Das Programm umfasst außerdem analytische Methodenentwicklung, ICH‑konforme Stabilitätsprüfungen, analytische Charakterisierung sowie formale Sicherheits‑ und Risikobewertungen zur Vorbereitung künftiger GMP‑konformer Produktion.


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