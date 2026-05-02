Onco-Innovations & Dalton Pharma: Skalierung bei PNKP-Inhibitoren
Onco-Innovations treibt gemeinsam mit Dalton Pharma Services die Skalierung seiner PNKP-Inhibitor-Technologie voran und bereitet entscheidende Schritte Richtung klinischer Entwicklung vor.
Foto: adobe.stock.com
- Onco-Innovations arbeitet zusammen mit Dalton Pharma Services und ist in die nächste Phase der Prozessentwicklung und Skalierung seiner PNKP-Inhibitor-Technologie eingetreten.
- Der Vorläufer A83 wird auf etwa 1.560 g skaliert; zusätzlich startet eine nicht‑GMP-konforme Mehrkilogramm‑Synthese von A83B4C63 im 2‑kg‑Maßstab.
- Zweck der Skalierung: Versorgung von Formulierungsentwicklung und Studien, Beschleunigung des CMC‑Programms zur Vorbereitung eines IND‑Antrags und Erhöhung der Phase‑I‑Bereitschaft.
- A83B4C63 ist der Wirkstoff (API) von ONC010, der in einer firmeneigenen Nanopartikel‑Mizelle verkapselt wird; dieses System verbesserte in Tierversuchen die tumorspezifische Abgabe und verringerte systemische Toxizität (Sadat et al., J Control Release 2021).
- Die Arbeiten erfolgen in Daltons FDA‑registrierter und von Health Canada zugelassener Anlage in Toronto unter Einsatz spezieller Pilotanlagen und etablierter Qualitätssysteme zur Gewährleistung skalierbarer, reproduzierbarer Prozesse.
- Das Programm umfasst außerdem analytische Methodenentwicklung, ICH‑konforme Stabilitätsprüfungen, analytische Charakterisierung sowie formale Sicherheits‑ und Risikobewertungen zur Vorbereitung künftiger GMP‑konformer Produktion.
+3,80 %
-10,49 %
+108,61 %
+12,93 %
-19,68 %
+111,33 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte