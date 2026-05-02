Hallo, Beijing! Erkundung der Stadt im Rahmen der 240-stündigen visafreien Transitpolitik Chinas

Mit den jüngsten Erweiterungen seiner Politik bietet China nun eine einseitige Befreiung von der Visumpflicht für Passinhaber aus 50 Ländern, gegenseitigen visafreien Zugang zu 29 Ländern und 240-stündige Transitprivilegien für Reisende aus 55 Ländern.

BEIJING, 2. Mai 2026 /PRNewswire/ -- China zieht dank der erweiterten Visafreiheit und der 240-Stunden-Transitregelungen immer mehr internationale Besucher an, die das Land zu einem erstklassigen Reiseziel für ausländische Reisende machen, um es zu besuchen, seinen kulturellen Charme zu genießen und seine köstlichen Delikatessen zu probieren.

Die Hauptstadt Beijing ist zu einem Muss für viele ausländische Besucher geworden, die die reiche Geschichte der Stadt kennen lernen, ihre Wahrzeichen sehen und alles, was sie zu bieten hat, genießen möchten.

Auch Julian gehörte zu den ausländischen Reisenden, die die Visumfreiheit in Anspruch nahmen. Nach der Landung auf dem internationalen Flughafen Beijing Daxing durchlief er ein schnelles Einwanderungsverfahren im Rahmen der Politik der visafreien Durchreise, um reibungslos nach China einzureisen. Nachdem er alle Formalitäten am Flughafen erledigt hatte, entschied sich Julian, mit dem effizienten Airport-Express-Zug ins Stadtzentrum zu fahren und so den Berufsverkehr auf dieser fast 45 Kilometer langen Strecke zu umgehen.

Nachdem er das Stadtzentrum erreicht hatte, wollte Julian unbedingt die wohl berühmteste Delikatesse Pekings probieren – die berühmte gebratene Peking-Ente –, auf die er sich vor seiner Reise am meisten gefreut hatte.

Julian erkundete auch die lebhafte Umgebung in der Nähe der berühmten Verbotenen Stadt in der chinesischen Hauptstadt, wo er die wachsende Beliebtheit der traditionellen Verkleidungsfotografie beobachtete, da immer mehr Menschen es genießen, sich in alte Gewänder zu kleiden.

Beijing hat seine Dienstleistungen für ausländische Besucher kontinuierlich verbessert. Seit letztem Jahr gibt es in den internationalen Ankunftsbereichen der Flughäfen Beijing Capital International Airport und Beijing Daxing International Airport One-Stop-Service-Schalter, die über 20 Arten von wichtigen Dienstleistungen in Bereichen wie Finanzen, Kommunikation, Transport, Kultur und Tourismus anbieten.

Die Stadt hat am Dienstag offiziell eine umfassende Online-Serviceplattform mit dem Namen „GO BEIJING" ins Leben gerufen, die eine breite Palette von Dienstleistungen für ankommende Besucher in verschiedenen Bereichen anbietet. Besucher aus dem Ausland können über die internationale Version von Alipay auf die Plattform zugreifen und 39 Dienste in 16 Sprachen nutzen, darunter Ride-Hailing, Ticketbuchungen und Hotelreservierungen. Die Plattform bietet auch digitale Dienste wie einen „KI-Tour-Begleiter".

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