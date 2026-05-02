Die Randolph-Macon Academy glänzt bei der Straßenparty zu Ehren von König Charles III. und Königin Camilla

FRONT ROYAL, Virginia, 2. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Randolph-Macon Academy (R-MA), Virginias führende Internats- und Tagesschule zur Vorbereitung auf das College für Schüler der Klassen 8 bis 12, bot am Donnerstag bei der „Royal Block Party" zu Ehren Ihrer Majestäten König Charles III. und Königin Camilla während der Virginia-Etappe ihres Staatsbesuchs in den Vereinigten Staaten in dieser Woche eine hervorragende Parade-Darbietung.

Ein einzigartiges Fest der Musik, der Führungsqualitäten, der Tradition und der transatlantischen Freundschaft rückt die nächste Generation amerikanischer Führungskräfte ins Rampenlicht

Diese von der Stadt Front Royal ausgerichtete Feier vor der Kulisse der Blue Ridge Mountains hieß das königliche Paar zu einem beispiellosen Ereignis willkommen, an dem zahlreiche Einwohner, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und hochrangige Gäste teilnahmen – ein unvergessliches Spektakel voller Prunk, Patriotismus und Darbietungen im Herzen von Front Royal.

Die „Royal Block Party" bot eine Kombination aus zeremonieller und musikalischer Darbietung unter der Leitung der renommierten Randolph-Macon Academy Marching Band, unterstützt von der Color Guard und dem Regimental Staff der Akademie. In einer mitreißenden Demonstration des Gemeinschaftsgeistes traten auch Schülermusiker der Skyline High School und der Warren County High School auf und schufen so eine eindrucksvolle Präsentation von Talent, Disziplin und Gemeinschaftsstolz.

„Die Randolph-Macon Academy steht am Schnittpunkt von Geschichte, Führung und Chancen. Ihre Majestäten in einem Rahmen zu empfangen, der Dienst, Wissenschaft und junge Menschen feiert, die sich der Zukunft stellen, ist sowohl ein Privileg als auch ein Moment von enormer Bedeutung für unsere Akademie, unsere Stadt und unsere Region. Diese Veranstaltung zeigte der Welt, was die Yellow Jackets unter ‚The Power of Rise' verstehen!", sagte Lucy Hooper, Vorstandsvorsitzende der R-MA.

R-MA-Kadetten, die für das Königspaar auftraten, sprachen eindringlich über dieses einzigartige Erlebnis. Die Regimentskommandantin der Akademie, Kadettenoberst Rania Husted '26, sagte: „Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass die R-MA an einem so historischen Ereignis teilnehmen durfte. Vor allem bin ich stolz auf meine Mitkadetten. Ihre harte Arbeit und ihr Engagement zeigten sich in unserer Darbietung, und ich hoffe, wir haben auch unsere Gemeinde in Front Royal stolz gemacht."