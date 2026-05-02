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    Einflussreiche Republikaner 'besorgt' über US-Truppenabzug

    Für Sie zusammengefasst
    • Republikaner beider Kammern kritisieren Abzug
    • Gefahr einer geschwächten Abschreckung gegen Putin
    • Verlegung von 5000 US-Soldaten nach Osten empfohlen
    Einflussreiche Republikaner 'besorgt' über US-Truppenabzug
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Einflussreiche Republikaner aus beiden Kammern des Kongresses haben mit Skepsis auf den geplanten Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland reagiert. "Wir sind sehr besorgt über die Entscheidung, eine US-Brigade aus Deutschland abzuziehen", teilten Senator Roger Wicker und der Abgeordnete Mike Rogers in einer gemeinsamen Erklärung mit. Rogers sitzt dem für die Streitkräfte zuständigen Ausschuss im Repräsentantenhaus vor, Wicker dem im Senat.

    Deutschland habe auf die Forderungen von Präsident Donald Trump reagiert und seine Verteidigungsausgaben deutlich erhöht. Zudem habe sich Deutschland im Iran-Krieg sehr kooperativ gezeigt, etwa mit Blick auf Überflugrechte, hieß es in der Erklärung weiter.

    Falsches Signal an Putin

    Die Alliierten gäben bereits mehr Geld aus - bis daraus eine effektive Abschreckung entstehe, sollten die USA aber vor Ort präsent bleiben, so Rogers und Wicker. Eine voreilige Reduzierung berge die Gefahr, die Abschreckung zu schwächen und ein falsches Signal an Kremlchef Wladimir Putin zu senden. "Anstatt die Truppen vollständig vom Kontinent abzuziehen, liegt es im Interesse der USA, durch die Verlegung dieser 5.000 US-Soldaten nach Osten eine starke Abschreckungspräsenz in Europa aufrechtzuerhalten", schlagen sie vor.

    Die beiden Kongressmitglieder sprechen auch davon, dass das Pentagon anders als geplant kein Bataillon für den Einsatz weitreichender Waffen nach Deutschland entsenden werde. Dazu gibt es bislang keine offiziellen Angaben der US-Regierung. Trumps Vorgänger Joe Biden hatte beim Nato-Gipfel 2024 versprochen, Mittelstreckenwaffen mit konventionellen Sprengköpfen in Deutschland zu stationieren./jcf/DP/zb






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