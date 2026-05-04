Retourkutsche für Merz-Kritik? Trump droht Zölle auf EU-Autoimporte zu erhöhen

Merz kritisiert – Trump kontert mit Zöllen

Für die EU ist das mehr als eine technische Zollfrage. Es ist ein politisches Signal aus Washington und es kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Verhältnis zwischen Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz spürbar abgekühlt hat. Merz hatte den amerikanischen Kurs im Iran-Konflikt öffentlich kritisiert und der US-Regierung sinngemäß eine fehlende Strategie vorgeworfen. Trump reagierte darauf mit ungewöhnlich scharfen Worten und attackierte den Kanzler persönlich. In diesem Umfeld wirkt die Zollandrohung wie ein weiterer Eskalationsschritt in einem ohnehin angespannten transatlantischen Verhältnis.

Brüssel gibt sich verhalten diplomatisch

Die EU-Kommission reagierte diplomatisch, aber unmissverständlich. Brüssel betonte, weiter zu berechenbaren und für beide Seiten vorteilhaften transatlantischen Beziehungen zu stehen. Zugleich machte die Kommission klar, dass sich die EU Optionen offenhalte, um ihre Interessen zu schützen, sollten die USA Maßnahmen ergreifen, die nicht zum gemeinsamen Abkommen passen. Auch Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, warf Washington vor, die Verlässlichkeit als Handelspartner infrage zu stellen.

Im Kern geht es um das Rahmenabkommen, das die USA und die EU im vergangenen Jahr geschlossen hatten. Danach sollten für die meisten EU-Warenimporte in die USA Zölle von maximal 15 Prozent gelten – auch für europäische Autos und Autoteile. Im Gegenzug sagte die EU unter anderem zu, Zölle auf US-Industriegüter zu streichen und den Marktzugang für bestimmte US-Produkte zu erleichtern. Die Umsetzung läuft jedoch noch durch die europäischen Verfahren. Genau hier setzt Trump an: Für ihn dauert es zu lange. Für Brüssel ist es der normale demokratische Prozess.

Deutschland steht im Fadenkreuz

Besonders hart würde eine Erhöhung der Autozölle Deutschland treffen. Die deutsche Autoindustrie ist in den USA stark vertreten, aber längst nicht alle Fahrzeuge werden dort produziert. BMW und Mercedes-Benz verfügen zwar über große Werke in den Vereinigten Staaten und genießen damit teilweise einen gewissen Zollschutz, trotzdem würde die Belastung für beide DAX-Konzerne erneut größer. Besonders betroffen wären jedoch Hersteller und Marken, die weiterhin viele Fahrzeuge aus Europa in die USA exportieren – vor allem Porsche und Audi.

Das Center Automotive Research in Bochum rechnet nach Angaben von dpa-AFX damit, dass 25 Prozent US-Zölle auf Neuwagen aus der EU die deutsche Autoproduktion zusätzlich mit rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr belasten könnten. CAR-Direktor Ferdinand Dudenhöffer sieht Deutschland klar im Zentrum der Maßnahme, weil die Autoexporte anderer ausländischer Hersteller in die USA vergleichsweise gering seien.

Noch größer fällt die gesamtwirtschaftliche Perspektive aus. Das Kiel Institut für Weltwirtschaft schätzt, dass die höheren US-Zölle Deutschland kurzfristig knapp 15 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung kosten könnten. Langfristig könnte sich der Schaden demnach sogar auf bis zu 30 Milliarden Euro summieren. Neben Deutschland wären auch andere europäische Autostandorte wie Italien, die Slowakei und Schweden betroffen.

Porsche und Audi besonders verwundbar

Für Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und Porsche kommt die Drohung zur Unzeit. Die Branche steht ohnehin unter Druck: Der Wettbewerb in China ist härter geworden, die Elektrowende bleibt teuer, Margen stehen unter Druck, und die Nachfrage in vielen Märkten läuft nicht rund. Zusätzliche Zölle würden die Kalkulation weiter erschweren. Entweder müssten die Hersteller einen Teil der Belastung selbst tragen, was die Margen drückt. Oder sie geben die Kosten über höhere Preise an US-Käufer weiter, was mit dem Risiko einer sinkender Nachfrage verbunden wäre.

Am stärksten verwundbar erscheinen ausgerechnet jene Marken, die besonders stark vom Premiumexport leben. Porsche verfügt im Gegensatz zu BMW und Mercedes-Benz über keine vergleichbar große US-Produktion. Auch Audi wäre stärker betroffen, weil wichtige Modelle weiterhin aus Europa in die USA geliefert werden. BMW und Mercedes-Benz haben dagegen durch ihre großen US-Werke einen gewissen Puffer. Vollständig geschützt sind aber auch sie nicht.

An der Börse war die Nervosität bereits vor dem Wochenende zu spüren. Weil die europäischen Handelsplätze am Freitag feiertagsbedingt geschlossen waren, zeigten sich erste Reaktionen vor allem im US-Handel. Stellantis verlor an der New York Stock Exchange, auch Ferrari und die Hinterlegungsscheine europäischer Autobauer gaben nach. Die Zollandrohung trifft einen Sektor, der seit Monaten zu den schwächeren Bereichen am europäischen Aktienmarkt zählt.

Die Branche schlägt Alarm

Scharfe Kritik kommt auch aus der Branche. VDA-Präsidentin Hildegard Müller warnte vor einer schweren Belastung für die transatlantischen Beziehungen und forderte schnelle Gespräche. Zusätzliche Abgaben würden nicht nur die deutsche und europäische Autoindustrie treffen, sondern am Ende auch Verbraucher in den USA belasten. Auch der europäische Herstellerverband ACEA warnt, eine Rückkehr zu höheren Autozöllen wäre für die Branche schädlich.

Noch ist es nur eine Drohung

Die entscheidende Frage lautet nun: Bleibt es bei der Drohung oder macht Trump ernst? Noch ist eine Ankündigung auf Truth Social keine endgültige Umsetzung in Zollrecht. Genau darauf verweist auch die EU: Brüssel wartet auf den konkreten offiziellen Text aus Washington. Erst dann dürfte entschieden werden, wie hart die Gegenreaktion ausfällt. Denkbar wären Gegenzölle, eine Verzögerung bei der Umsetzung europäischer Zugeständnisse oder eine härtere Gangart im Parlament.

Politisch wäre eine Eskalation riskant. Die EU will nicht als schwach erscheinen, hat aber ebenfalls kein Interesse an einem offenen Handelskrieg mit den USA. Für Deutschland wäre ein solcher Konflikt besonders heikel: Die exportabhängige Industrie steckt ohnehin in einer schwierigen Phase, und die Autohersteller gehören noch immer zu den wichtigsten Arbeitgebern und Steuerzahlern des Landes.

Für Trump dagegen passt die Drohung in seine wirtschaftspolitische Linie. Höhere Zölle sollen Druck auf ausländische Hersteller ausüben, mehr Produktion in die USA zu verlagern. Tatsächlich könnten die neuen Abgaben den Anreiz erhöhen, zusätzliche Werke in Nordamerika zu bauen oder bestehende Kapazitäten auszubauen. Für Deutschland wäre das allerdings die nächste schlechte Nachricht: Jeder zusätzliche Produktionsschritt in den USA schwächt langfristig den Industriestandort Europa.

Vorsicht bleibt Trumpf

Noch ist Trumps Zollvorstoß keine endgültige Umsetzung. Aber die Drohung ist das nächste Damoklesschwert über Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche und der gesamten europäischen Autoindustrie. Besonders Deutschland wäre betroffen: wirtschaftlich, industriell und politisch.

Anleger sollten deshalb bei Investments in der Autobranche weiter vorsichtig und mit Bedacht vorgehen. Die Bewertungen mögen niedrig wirken, doch das politische Risiko ist hoch und wie sich zeigt, kann es jederzeit wieder größer werden.