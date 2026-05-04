Anhebung auf 25 Prozent
Retourkutsche für Merz-Kritik? Trump droht Zölle auf EU-Autoimporte zu erhöhen
Trump wirft der EU Vertragsbruch vor und droht mit 25 % Zölle auf EU-Autoimporte. Belege für einen Verstoß liefert er nicht. Plant Trump eine Retourkutsche für die Merz-Kritik? Deutschland wäre besonders betroffen!
- Trump droht 25 Prozent Zölle auf EU-Autoimporte
- Deutschland am stärksten betroffen durch Autozölle
- EU prüft Gegenmaßnahmen bei formaler US-Ankündigung
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Donald Trump verschärft den Ton gegenüber Europa und diesmal trifft seine Drohung einen der empfindlichsten Punkte der deutschen Wirtschaft: die Autoindustrie. Der US-Präsident will die Zölle auf Autos und Lkw aus der Europäischen Union von bislang 15 Prozent auf 25 Prozent erhöhen. Damit stellt Trump ein zentrales Element des transatlantischen Handelsabkommens infrage, das die Belastungen für europäische Exporte eigentlich begrenzen sollte.
Als Begründung führt er an, die EU halte sich nicht an die vereinbarten Zusagen. Was Brüssel konkret versäumt, verzögert oder gebrochen haben soll, ließ Trump jedoch offen. Genau das macht die Drohung politisch brisant: Sie kommt ohne klare Begründung, aber mit erheblichem wirtschaftlichem Druck. Für Europa wirkt der Vorstoß daher weniger wie eine nüchterne handelspolitische Maßnahme, sondern eher wie eine Retourkutsche auf die anhaltende Kritik am Iran-Krieg aus der EU.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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