Heile Welt oder die Ruhe vor dem Sturm?

𝗘𝗿𝘀𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝗕𝗿𝗶𝗲𝗳, 𝗱𝗮𝗻𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗘𝗶𝗻𝗶𝗴𝘂𝗻𝗴

Anfang April sorgte ein öffentlicher Brief von MAK Capital für Aufsehen. Der US-Aktivist hält rund 7% der Aktien und formulierte seine Kritik klar: MAK forderte einen US-IPO von Just – Evotec Biologics, eine beschleunigte Restrukturierung und die Ernennung von Dr. Wolfgang Hofmann in den Aufsichtsrat — einen Kandidaten, den Evotec zunächst abgelehnt hatte. Diese Woche folgte die Einigung: Evotec schloss eine Kooperations-vereinbarung mit MAK und schlägt Hofmann nun offiziell zur Wahl auf der Hauptversammlung am 11. Juni vor. Hinzu kommt Dieter Weinand — ehemals Bayer, Pfizer, BMS — als neuer Aufsichtsratsvorsitzender. Der Aktivistendruck hat gewirkt, eine Kampfabstimmung auf der HV wurde vermieden.

𝗛𝗼𝗿𝗶𝘇𝗼𝗻 𝗹ä𝘂𝗳𝘁 — 𝘂𝗻𝗱 𝗱𝗲𝗿 𝗖𝗙𝗢 𝗴𝗲𝗵𝘁

Das Restrukturierungsprogramm ist in Umsetzung: Evotec schrumpft von 19 auf 10 Standorte, baut rund 800 Stellen ab und zielt auf rund 75 Millionen Euro Kosteneinsparungen bis Ende 2027. Mittelfristig peilt das Management über 1 Milliarde Euro Umsatz bei einer EBITDA-Marge von über 20% bis 2030 an. 2026 ist dabei explizit Übergangsjahr — 700 bis 780 Millionen Euro Umsatz, 0 bis 40 Millionen Euro bereinigtes EBITDA. Mitten in dieser Transformationsphase verlässt CFO Paul Hitchin das Unternehmen nach nur 14 Monaten — offiziell aus persönlichen Gründen. Nachfolgerin wird Claire Hinshelwood mit über 30 Jahren Erfahrung, zuletzt als Group CFO der BMI Group.

𝗨𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵ä𝘁𝘇𝘁𝗲 𝗪𝗲𝗿𝘁𝘁𝗿𝗲𝗶𝗯𝗲𝗿

Was im Kurs wenig reflektiert wird: das EVOequity-Portfolio mit rund 40 Biotech-Beteiligungen befindet sich in der Monetarisierungsphase. Aktuell bestes Beispiel ist Tubulis — eine ADC-Plattform, die Gilead übernimmt und Evotec dabei rund 100 Millionen US-Dollar upfront sowie bis zu 58 Millionen Dollar an Meilensteinen einbringt. Weitere Kandidaten wie Fibrocor und Centauri könnten folgen. Dazu kommen die laufenden Sandoz-Zahlungen: Über 300 Millionen US-Dollar an Entwicklungserlösen und Meilensteinen fließen noch über die kommenden Jahre, plus Royalties auf bis zu 10 Biosimilare mit einem adressierten Originator-Markt von über 90 Milliarden Dollar — im aktuellen Kurs praktisch nicht enthalten.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Operativ bleibt Evotec schwierig, 2026 ist mindestens ein Übergangsjahr. Aber die Optionen auf der anderen Seite sind real: laufende Portfolio-Monetarisierungen, strukturierte Sandoz-Zahlungen und — falls MAK seinen JEB-IPO-Vorstoß weiterverfolgt — eine mögliche Neubewertung des Biologics-Segments als eigenständiges US-Unternehmen. Wer den strukturellen Case versteht und Geduld mitbringt, schaut auf ein Unternehmen mit einem interessanten Set an Optionen — das allerdings noch beweisen muss, dass der operative Turn tatsächlich gelingt. Sicher ist: MAK wird all das beobachten und bei Bedarf seine Forderungen nachschärfen.

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