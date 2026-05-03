Aktie kaufen oder verkaufen
Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Ralf - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 95,00€. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,13 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Pernod Ricard Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|90,00Euro
|+43,18 %
|-
|JEFFERIES
|95,00EUR
|+51,13 %
|10.04.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+59,08 %
|10.04.2026
|RBC
|90,00EUR
|+43,18 %
|16.04.2026
|RBC
|100,00EUR
|+59,08 %
|16.04.2026
|JEFFERIES
|95,00EUR
|+51,13 %
|16.04.2026
+0,19 %
-6,14 %
-5,21 %
-16,12 %
-33,86 %
-70,38 %
-64,17 %
-34,60 %
+58,14 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte