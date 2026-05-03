Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 95,00€. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,13 %.