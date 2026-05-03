PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 26,80€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,55 %.