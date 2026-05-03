Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 26,80€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,55 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|23,00EUR
|-11,13 %
|01.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|+35,24 %
|17.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.04.2026
|RBC
|25,00EUR
|-3,40 %
|30.04.2026
|JEFFERIES
|23,00EUR
|-11,13 %
|30.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|28,00EUR
|+8,19 %
|30.04.2026
+5,33 %
+3,90 %
+14,81 %
+11,38 %
+5,80 %
-54,53 %
-72,73 %
+21,71 %
+1.722,54 %
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