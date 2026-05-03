Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 523,52€. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.256,08 %.