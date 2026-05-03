Aktie kaufen oder verkaufen
Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: doganmesut - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 523,52€. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.256,08 %.
Analysten und Kursziele für die Shell Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|3,70 Tsd.Euro
|+9.484,25 %
|-
|Analyst
|4,00 Tsd.Euro
|+10.261,35 %
|-
|BERENBERG
|41,00GBP
|+22,98 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|44,00GBP
|+31,98 %
|02.04.2026
|RBC
|37,00GBP
|+10,98 %
|08.04.2026
|RBC
|40,00GBP
|+19,98 %
|08.04.2026
|UBS
|38,00GBP
|+13,98 %
|08.04.2026
|BERENBERG
|41,00GBP
|+22,98 %
|08.04.2026
|JEFFERIES
|44,00GBP
|+31,98 %
|08.04.2026
|JEFFERIES
|44,00GBP
|+31,98 %
|09.04.2026
|JPMORGAN
|39,00GBP
|+16,98 %
|20.04.2026
|UBS
|38,00GBP
|+13,98 %
|27.04.2026
|BARCLAYS
|45,00GBP
|+34,98 %
|27.04.2026
|JEFFERIES
|44,00GBP
|+31,98 %
|27.04.2026
|BARCLAYS
|45,00GBP
|+34,98 %
|28.04.2026
|JEFFERIES
|44,00GBP
|+31,98 %
|28.04.2026
+1,59 %
+1,32 %
-4,48 %
+18,08 %
+32,70 %
+37,92 %
+136,56 %
+73,88 %
+98,38 %
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