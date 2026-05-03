Aktie kaufen oder verkaufen
Rio Tinto Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Rick Bowmer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rio Tinto Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rio Tinto Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rio Tinto Aktie beträgt 557,30€. Die Rio Tinto Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +552,35 %.
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Analysten und Kursziele für die Rio Tinto Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|6,30 Tsd.Euro
|+7.274,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|69,00GBP
|-6,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|69,00GBP
|-6,47 %
|-
|BERENBERG
|67,00GBP
|-9,19 %
|01.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|76,00GBP
|+3,01 %
|10.04.2026
|RBC
|64,00GBP
|-13,25 %
|16.04.2026
|RBC
|64,00GBP
|-13,25 %
|20.04.2026
|JEFFERIES
|70,00GBP
|-5,12 %
|20.04.2026
|RBC
|63,00GBP
|-14,61 %
|21.04.2026
|BARCLAYS
|66,00GBP
|-10,54 %
|21.04.2026
|BERENBERG
|66,00GBP
|-10,54 %
|21.04.2026
|JPMORGAN
|70,00GBP
|-5,12 %
|21.04.2026
|JPMORGAN
|72,00GBP
|-2,41 %
|21.04.2026
+3,23 %
-5,29 %
+7,66 %
+4,50 %
+52,66 %
+41,28 %
+14,38 %
+178,11 %
+596,19 %
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